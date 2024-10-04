О нас

Аббас Исмаилов: Количество субъектов МСП в Нахчыване увеличилось на 57%

Аббас Исмаилов: Количество субъектов МСП в Нахчыване увеличилось на 57% По состоянию на 1 октября 2024 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) увеличилось на 57,3% по сравнению с началом года.
Бизнес
4 октября 2024 г. 14:00
Аббас Исмаилов: Количество субъектов МСП в Нахчыване увеличилось на 57%

По состоянию на 1 октября 2024 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) увеличилось на 57,3% по сравнению с началом года.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сказал заместитель министра экономики НАР, временно исполняющий обязанности министра Аббас Исмаилов на выставке-ярмарке KOB FEST в Нахчыване.

"Большинство действующих сегодня в Нахчыване предпринимателей задействованы в таких секторах, как торговля, сельское хозяйство, строительство, логистика, промышленность, туризм, общественное питание, транспорт. На 1 октября в Автономной Республике функционировали 19 729 микро-, 309 малых и 91 средних субъектов предпринимательства, всего 20 129 активных субъектов МСП. По сравнению с началом года количество субъектов МСП увеличилось на 57,3%", - заявил Исмаилов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir əvəzi: "Naxçıvanda KOB subyektlərinin sayı bu il 57 % artıb"

Экслюзивные новости

Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi