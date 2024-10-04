Аббас Исмаилов: Количество субъектов МСП в Нахчыване увеличилось на 57%

По состоянию на 1 октября 2024 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) увеличилось на 57,3% по сравнению с началом года.

По состоянию на 1 октября 2024 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) увеличилось на 57,3% по сравнению с началом года.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сказал заместитель министра экономики НАР, временно исполняющий обязанности министра Аббас Исмаилов на выставке-ярмарке KOB FEST в Нахчыване.

"Большинство действующих сегодня в Нахчыване предпринимателей задействованы в таких секторах, как торговля, сельское хозяйство, строительство, логистика, промышленность, туризм, общественное питание, транспорт. На 1 октября в Автономной Республике функционировали 19 729 микро-, 309 малых и 91 средних субъектов предпринимательства, всего 20 129 активных субъектов МСП. По сравнению с началом года количество субъектов МСП увеличилось на 57,3%", - заявил Исмаилов.