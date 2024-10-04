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Имран Гараев: Вопрос введения экологических налогов требует всестороннего подхода

Имран Гараев: Вопрос введения экологических налогов требует всестороннего подхода В Азербайджане вопрос введения экологических налогов находятся на повестке, однако это требует комплексного подхода.
Бизнес
4 октября 2024 г. 13:51
Имран Гараев: Вопрос введения экологических налогов требует всестороннего подхода

В Азербайджане вопрос введения экологических налогов находятся на повестке, однако это требует комплексного подхода.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Учебного центра Государственной налоговой службы Имран Гараев на 3-м форуме мозговых центров Организации экономического сотрудничества в Баку на тему "Экономика нового поколения: вызовы и перспективы".

"К примеру, в Германии компании, которые платят экологические налоги, получают налоговые льготы, особенно по налогу на прибыль. Это требует разработки новых эконометрических и математико-экономических моделей. Как должна происходить трансформация между разными налогами, чтобы сохранить налоговую нагрузку на микроуровне? Введение одного налога требует сокращения других — это один из ключевых вопросов", - сказал он.

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Версия на английском языке Imran Garayev: Introducing environmental taxes requires comprehensive approach
Версия на азербайджанском языке Vergi rəsmisi: "Ekoloji vergilərin və yeni texnologiyaların tətbiqinə kompleks şəkildə baxılmalıdır"

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