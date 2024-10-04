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Беларусь планирует начать импорт азербайджанской минеральной воды "Истису"

Беларусь планирует начать импорт азербайджанской минеральной воды "Истису" Беларусь планирует импортировать продукцию завода минеральных вод “Истису”, построенного в Кяльбаджарском районе Азербайджана.
Бизнес
4 октября 2024 г. 16:49
Беларусь планирует начать импорт азербайджанской минеральной воды Истису

Беларусь планирует импортировать продукцию завода минеральных вод “Истису”, построенного в Кяльбаджарском районе Азербайджана.

Как передает Report, подписание протокола о намерениях реализации минеральной воды “Истису” на территории Беларуси состоялась 4 октября в Минске в присутствии премьер-министров Азербайджана и Беларуси Али Асадова и Романа Головченко.

“Мы в рамках ответных действий на недружественную политику в отношении Беларуси, запретили ввоз минеральной воды из недружественных стран Евросоюза. Поэтому открывается большое окно для наших друзей, поставщиков, для того, чтобы заместить эти европейские продукты. Поэтому добро пожаловать на белорусский рынок”, - сказал Головченко после подписания документа.

Напомним, что 2 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии завода минеральных вод "Истису" в Кяльбаджарском районе. Годовая производственная мощность завода "Истису" превышает 100 миллионов стеклянных бутылок.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş nazir Əli Əsədov Minskdə Azərbaycan Ticarət Evində olub

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