О нас

Азербайджан и Таджикистан будут сотрудничать в научно-исследовательской сфере

Азербайджан и Таджикистан будут сотрудничать в научно-исследовательской сфере Подписан Меморандум о взаимопонимании между Экономическим научно-исследовательским институтом (ESRI) при Министерстве экономики Азербайджана и Центром стратегических исследований при президенте Таджикистана.
Бизнес
4 октября 2024 г. 18:16
Азербайджан и Таджикистан будут сотрудничать в научно-исследовательской сфере

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Экономическим научно-исследовательским институтом (ESRI) при Министерстве экономики Азербайджана и Центром стратегических исследований при президенте Таджикистана.

Как сообщает Report, с азербайджанской стороны документ подписал председатель правления ESRI Шахин Садыгов, а с таджикской - первый заместитель директора Центра Ораз Муртазозода.

Целью меморандума является установление прямых научно-исследовательских связей между двумя странами для содействия совместной деятельности в сферах, представляющих взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan, Tajikistan to cooperate in scientific research
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Tacikistan arasında elmi və tədqiqat əlaqələri yaradılacaq

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
2 октября 2024 г. 12:30
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
29 сентября 2024 г. 02:49
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 10
ВидеоЧисло погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 10
27 сентября 2024 г. 23:19
Азербайджан и Узбекистан обсудили на полях 79-й сессии ГА ООН широкий спектр союзнических отношений
Азербайджан и Узбекистан обсудили на полях 79-й сессии ГА ООН широкий спектр союзнических отношений
28 сентября 2024 г. 04:27
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
1 октября 2024 г. 12:49
СМИ: дочь лидера группировки Хезболла погибла при ударе Израиля по Бейруту
СМИ: дочь лидера группировки "Хезболла" погибла при ударе Израиля по Бейруту
28 сентября 2024 г. 11:53
Микаил Джаббаров: Азербайджан выдвигает важные инициативы в рамках энергоперехода
Микаил Джаббаров: Азербайджан выдвигает важные инициативы в рамках энергоперехода
30 сентября 2024 г. 11:09
Эрдоган: Турция может быть втянута в войну на Ближнем Востоке
Эрдоган: Турция может быть втянута в войну на Ближнем Востоке
1 октября 2024 г. 17:17
Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведслужбы
Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведслужбы
2 октября 2024 г. 03:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi