Азербайджан и Таджикистан будут сотрудничать в научно-исследовательской сфере

Азербайджан и Таджикистан будут сотрудничать в научно-исследовательской сфере

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Экономическим научно-исследовательским институтом (ESRI) при Министерстве экономики Азербайджана и Центром стратегических исследований при президенте Таджикистана.

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Подписан Меморандум о взаимопонимании между Экономическим научно-исследовательским институтом (ESRI) при Министерстве экономики Азербайджана и Центром стратегических исследований при президенте Таджикистана. Как сообщает Report, с азербайджанской стороны документ подписал председатель правления ESRI Шахин Садыгов, а с таджикской - первый заместитель директора Центра Ораз Муртазозода. Целью меморандума является установление прямых научно-исследовательских связей между двумя странами для содействия совместной деятельности в сферах, представляющих взаимный интерес. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

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