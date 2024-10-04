Азербайджан и Таджикистан будут сотрудничать в научно-исследовательской сфере

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Экономическим научно-исследовательским институтом (ESRI) при Министерстве экономики Азербайджана и Центром стратегических исследований при президенте Таджикистана.
Как сообщает Report, с азербайджанской стороны документ подписал председатель правления ESRI Шахин Садыгов, а с таджикской - первый заместитель директора Центра Ораз Муртазозода.
Целью меморандума является установление прямых научно-исследовательских связей между двумя странами для содействия совместной деятельности в сферах, представляющих взаимный интерес.