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МВФ: Отставание Европы от США в экономике без реформ увеличится

МВФ: Отставание Европы от США в экономике без реформ увеличится Отставание Европы от США в экономическом развитии увеличится без внедрения инноваций.
Бизнес
5 октября 2024 г. 23:23
МВФ: Отставание Европы от США в экономике без реформ увеличится

Отставание Европы от США в экономическом развитии увеличится без внедрения инноваций.

Как передает Report, об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в интервью Болгарскому национальному радио.

"США имеют рост производительности труда, а Европа - нет. Две стороны имеют приблизительно одинаковые финансовые активы, но в США 2/3 из них работают через рынки капитала, а в Европе через консервативную банковскую систему", - отметила она.

По словам Георгиевой, американская экономика более конкурентоспособна, что прежде всего связано с ее энергонезависимостью, в отличие от Европы, которая пострадала от энергетического шока из-за конфликта между Россией и Украиной.

"США в изобилии имеют дешевую энергию, их экономика более инновационна, работает на рынке капитала. Если Европа не ускорит развитие инновационной экономики, не создаст рынок капитала, не сделает европейские деньги более эффективными, то ее отставание от США увеличится", - считает директор-распорядитель МВФ.

Говоря о Китае, Георгиева приветствовала его стремления инвестировать в исследовательскую деятельность, но рекомендовала самое пристальное внимание обратить на внутренний рынок страны.

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Версия на азербайджанском языке BVF rəhbəri: Avropa iqtisadi inkişafda ABŞ-dan geri qalacaq

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