В Афганистане пройдет торгово-промышленная выставка

В административном центре восточной афганской провинции Хост с 15 по 17 октября пройдет торгово-промышленная выставка-ярмарка "Сокровища Афганистана".

В административном центре восточной афганской провинции Хост с 15 по 17 октября пройдет торгово-промышленная выставка-ярмарка "Сокровища Афганистана".

Как передает Report, об этом сообщил портал Alemarah.

"Выставка поможет созданию благоприятного пространства для сбыта афганской продукции внутри страны, выявлению потребностей покупателей, увеличению продаж, поддержке рынка и расширению торговых связей", - сообщили в Минпромторге.

Мероприятие состоится под эгидой Минпромышленности и торговли страны на городском футбольном стадионе. В экспозиции будут представлены различные секторы производства, торговли и услуг, включая сельское хозяйство, ковроткачество, горнодобывающую промышленность, здравоохранение, банковское дело, ремесла, машиностроение, транспорт, логистику, строительство, телекоммуникации и образование.