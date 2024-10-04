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Завотделом: Существует проблема с финансированием перехода к "зеленой экономике"

Завотделом: Существует проблема с финансированием перехода к "зеленой экономике" Существует проблема с финансированием перехода к "зеленой экономике" как со стороны частного сектора, так и за счет госбюджета.
Бизнес
4 октября 2024 г. 12:40
Завотделом: Существует проблема с финансированием перехода к зеленой экономике

Существует проблема с финансированием перехода к "зеленой экономике" как со стороны частного сектора, так и за счет госбюджета.

Как передает Report, об этом сообщил заведующий отделом Министерства экономики Гусейн Гусейнов на проходящем в Баку 3-м Форуме мозговых центров Организации экономического сотрудничества" на тему "Экономика нового поколения: вызовы и перспективы".

Гусейнов отметил, что международное сотрудничество в этом направлении играет ключевую роль.

"Правительство Азербайджана также заранее начало принимать меры для стимулирования перехода к "зеленой экономике". Национальные приоритеты и осуществляемая на их основе стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы, а также цели, определенные стратегией, имеют особое значение для определения политики реализации "зеленой трансформации" в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал завотделом.

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Версия на английском языке Economy ministry notes 'some challenges' in financing shift to green economy
Версия на азербайджанском языке Şöbə müdiri: “Yaşıl iqtisadiyyat”a keçidi maliyyələşdirməkdə problem var”

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