Завотделом: Существует проблема с финансированием перехода к "зеленой экономике"

Существует проблема с финансированием перехода к "зеленой экономике" как со стороны частного сектора, так и за счет госбюджета.

Существует проблема с финансированием перехода к "зеленой экономике" как со стороны частного сектора, так и за счет госбюджета.

Как передает Report, об этом сообщил заведующий отделом Министерства экономики Гусейн Гусейнов на проходящем в Баку 3-м Форуме мозговых центров Организации экономического сотрудничества" на тему "Экономика нового поколения: вызовы и перспективы".

Гусейнов отметил, что международное сотрудничество в этом направлении играет ключевую роль.

"Правительство Азербайджана также заранее начало принимать меры для стимулирования перехода к "зеленой экономике". Национальные приоритеты и осуществляемая на их основе стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы, а также цели, определенные стратегией, имеют особое значение для определения политики реализации "зеленой трансформации" в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал завотделом.