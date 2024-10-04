Зампредседателя ESRI: Развитие "зеленой экономики" способствует появлению новых специальностей

Развитие "зеленой экономики" способствует появлению новых специальностей.
Как сообщает Report, об этом сказала первый заместитель председателя правления Экономического научно-исследовательского института (ESRI) при Министерства экономики Азербайджана Арзу Гусейнова на проходящем в Баку 3-м Форуме мозговых центров Организации экономического сотрудничества" на тему "Экономика нового поколения: вызовы и перспективы".
По ее словам, это не приводит к закрытию рабочих мест: "Когда развивались такие сферы, как компьютерные и информационные технологии, были опасения, что уровень безработицы возрастет. Однако это привело не к росту безработицы, а к замене одних специальностей другими".