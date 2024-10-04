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Зампредседателя ESRI: Развитие "зеленой экономики" способствует появлению новых специальностей

Зампредседателя ESRI: Развитие "зеленой экономики" способствует появлению новых специальностей Развитие "зеленой экономики" способствует появлению новых специальностей.
Бизнес
4 октября 2024 г. 12:12
Зампредседателя ESRI: Развитие зеленой экономики способствует появлению новых специальностей

Развитие "зеленой экономики" способствует появлению новых специальностей.

Как сообщает Report, об этом сказала первый заместитель председателя правления Экономического научно-исследовательского института (ESRI) при Министерства экономики Азербайджана Арзу Гусейнова на проходящем в Баку 3-м Форуме мозговых центров Организации экономического сотрудничества" на тему "Экономика нового поколения: вызовы и перспективы".

По ее словам, это не приводит к закрытию рабочих мест: "Когда развивались такие сферы, как компьютерные и информационные технологии, были опасения, что уровень безработицы возрастет. Однако это привело не к росту безработицы, а к замене одних специальностей другими".

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Версия на английском языке Economist: Green economy leads to emergence of new specialties
Версия на азербайджанском языке ESRI-nin sədr müavini: "Yaşıl iqtisadiyyat" yeni ixtisasların yaranmasına səbəb olur”

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