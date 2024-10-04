Зампредседателя ESRI: Развитие "зеленой экономики" способствует появлению новых специальностей

Развитие "зеленой экономики" способствует появлению новых специальностей.

Развитие "зеленой экономики" способствует появлению новых специальностей.

Как сообщает Report, об этом сказала первый заместитель председателя правления Экономического научно-исследовательского института (ESRI) при Министерства экономики Азербайджана Арзу Гусейнова на проходящем в Баку 3-м Форуме мозговых центров Организации экономического сотрудничества" на тему "Экономика нового поколения: вызовы и перспективы".

По ее словам, это не приводит к закрытию рабочих мест: "Когда развивались такие сферы, как компьютерные и информационные технологии, были опасения, что уровень безработицы возрастет. Однако это привело не к росту безработицы, а к замене одних специальностей другими".