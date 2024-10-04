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Торговый дом Азербайджана ежегодно поставляет в Беларусь товаров почти на $1 млн

Торговый дом Азербайджана ежегодно поставляет в Беларусь товаров почти на $1 млн Торговый дом Азербайджана ежегодно привозит в Беларусь товаров на сумму около 1 млн долларов.
Бизнес
4 октября 2024 г. 16:36
Торговый дом Азербайджана ежегодно поставляет в Беларусь товаров почти на $1 млн

Торговый дом Азербайджана ежегодно привозит в Беларусь товаров на сумму около 1 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом журналистам сказал учредитель ООО "Торговый дом Азербайджана" Васиф Исмаилов.

По его словам, торговый дом открылся еще в 2017 году и успешно осваивает рынок Беларуси. Он добавил, что торговый дом больше заключает контракты с белорусскими торговыми сетями на поставку продукции в магазины, чем занимается розницей.

"Практически во всех магазинах Беларуси есть азербайджанские товары. Ежегодно в Беларусь привозится продукции примерно на 1 млн долларов", - рассказал он.

По его словам, белорусам очень полюбилось гранатовое вино, но перечень продукции расширяется.

Премьер-министр Романом Головченко совместно с делегацией Азербайджана во главе с премьер-министром Али Асадовым ознакомились с экспозицией торгового дома, которая составляет 540 кв.м. На ней расположилась продукция свыше 20 предприятий Азербайджана. Ассортимент включает вина, коньяки, бренди, чаи, соки, консервы, кабельную продукцию, ковры, шелка, текстиль и косметику.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ticarət Evi hər il Belarusa 1 milyon dollarlıq mal satır

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