Пациент румынской психбольницы убил четырех человек

В Румынии пациент психиатрической больницы убил четырех человек. Как передаёт Report, об этом сообщает Diji 24.

По информации издания, еще девять человек были ранены пациентом. Отмечается, что мужчина поступил в больницу с диагнозом «белая горячка».

Уточняется, что пострадавшие получили черепно-мозговые травмы. По информации издания, преступника удалось обезвредить, благодаря тому, что одна из пострадавших предупредила медперсонал о нападении пациента.

Поясняется, что полицейские задержали мужчину возле ворот больницы, в руках он держал емкость с медицинским спиртом.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.