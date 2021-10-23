ИГ взяла на себя ответственность за взрыв на электростанции в Афганистане

Ответственность за взрыв на электростанции в Афганистане, в результате чего Кабул остался без света, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Ответственность за взрыв на электростанции в Афганистане, в результате чего Кабул остался без света, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее государственная энергетическая корпорация Афганистана (DABS) сообщила, что Кабул и ряд других афганских провинций остались без электричества из-за взрыва, произошедшего на электростанции к северо-западу от города.

Группировка заявила, что террористы взорвали опоры ЛЭП, расположенные в северном районе столицы, с целью нанести ущерб электроэнергетическому сектору страны.