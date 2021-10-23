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ИГ взяла на себя ответственность за взрыв на электростанции в Афганистане

ИГ взяла на себя ответственность за взрыв на электростанции в Афганистане Ответственность за взрыв на электростанции в Афганистане, в результате чего Кабул остался без света, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Другие страны
23 октября 2021 г. 15:59
ИГ взяла на себя ответственность за взрыв на электростанции в Афганистане

Ответственность за взрыв на электростанции в Афганистане, в результате чего Кабул остался без света, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее государственная энергетическая корпорация Афганистана (DABS) сообщила, что Кабул и ряд других афганских провинций остались без электричества из-за взрыва, произошедшего на электростанции к северо-западу от города.

Группировка заявила, что террористы взорвали опоры ЛЭП, расположенные в северном районе столицы, с целью нанести ущерб электроэнергетическому сектору страны.

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Версия на азербайджанском языке İŞİD Əfqanıstanda törədilmiş partlayışa görə məsuliyyəti üzərinə götürüb
Версия на английском языке ISIS claims responsibility for explosion at power plant in Afghanistan

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