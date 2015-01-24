​От войны больше всего страдают дети

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Из-за противостояний в Сирии больше всего пострадали дети. В результате событий тысячи детей погибли, более миллиона остались без образования. Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Большинство школ в Сирии стали жертвами режима Асада. Согласно отчету ЮНИСЕФ, в Сирии 1,6 миллионов детей все еще не могут продолжить образование. Только в прошлом году в результате нападений на 68 школ в Сирии погибло 160 детей, 343 были ранены.