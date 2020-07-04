От коронавируса в мире скончались 517 тыс. человек

Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 175 тысяч и превысило 10,7 миллиона, всего скончались более 517 тысяч пациентов с COVID-19.

Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 175 тысяч и превысило 10,7 миллиона, всего скончались более 517 тысяч пациентов с COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 175 723 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 5 032 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 10 710 005, число летальных исходов – 517 877.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 5 445 710 и Европе – 2 737 689.