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Опубликовано видео ареста Джорджа Флойда

Опубликовано видео ареста Джорджа Флойда Издание Daily Mail опубликовало кадры, сделанные полицейскими Миннеаполиса (США) во время ареста чернокожего мужчины Джорджа Флойда 25 мая, после которого он скончался
Другие страны
4 августа 2020 г. 02:44
Опубликовано видео ареста Джорджа Флойда

Издание Daily Mail опубликовало кадры, сделанные полицейскими Миннеаполиса (США) во время ареста чернокожего мужчины Джорджа Флойда 25 мая, после которого он скончался.

Как передает Report, на видеозаписи, сделанной офицерами Томасом Лейном и Алексом Куэнгом, зафиксирован момент задержания Флойда. Кадры показывают, как один из полицейских направил пистолет на голову мужчины, а затем его вытаскивают из машины и надевают на него наручники, после чего пытаются заставить его сесть на заднее сиденье автомобиля полиции. Все это время Флойд кричит, плачет, просит не стрелять в него, жалуется на клаустрофобию. В машине он говорит, что ему нечем дышать. Полицейские игнорируют мольбы мужчины.

Стенограммы видео были опубликованы в середине июле, однако судья Миннеаполиса постановил, что его можно смотреть только в здании суда.

После грубого ареста Джордж Флойд скончался в больнице, что стало причиной вспыхнувших в десятках американских городов массовых протестов, сопровождающихся беспорядками и столкновениями с полицией. Протестующие называют причиной смерти Флойда расизм и полицейский произвол. В некоторых штатах протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.

Ранее майор Национальной гвардии США Адам ДеМарко заявил, что силовики из федеральных ведомств, задействованные президентом США Дональдом Трампом для разгона протестующих в Вашингтоне в июне, принимали чрезмерно жестокие меры при зачистке площади Лафайет у Белого дома от митингующих.

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