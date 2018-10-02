Опрос: В мире Трампу доверяют меньше, чем Путину

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Среди мировых лидеров наибольшим доверием пользуется канцлер ФРГ Меркель. Рейтинг доверия у Трампа низкий, из-за чего страдает имидж США. Трампу доверяют еще меньше, чем Путину. Об этом свидетельствуют данные исследования Pew Research Center, сообщает Report.

Граждане стран мира стали меньше доверять американскому лидеру, чем Путину, считая, что президент РФ «делает правильные вещи на мировой арене». Так, к курсу российского лидера относятся с доверием 30% респондентов, тогда как к политике Трампа – 27%. По мнению респондентов, Трамп менее способен эффективно управлять страной, чем Владимир Путин или Си Цзиньпин.

В свою очередь, имидж США остается высоким в Филиппинах, Израиле и Южной Корее - в этих государствах о стране положительно отозвались более 80 процентов респондентов.

Самый высокий рейтинг мирового доверия – у канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Ее действия поддерживают 52% респондентов. На втором месте оказался Эмманюэль Макрон - президенту Франции верят 46 процентов участников опроса. Составители опроса также отметили рост популярности Китая и председателя КНР Си Цзиньпина. Рейтинг доверия к нему составляет 34%.

Опрос проводился с 20 мая по 12 августа в 25 странах на всех пяти континентах. В нем участвовали 26,1 тысяча человек.