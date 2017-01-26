Опрос: Рейтинги Меркель и Шульца в борьбе за пост канцлера сравнялись

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Рейтинги действующего канцлера Германии Ангелы Меркель и выдвинутого правлением Социал-демократической партии Германии (СДПГ) кандидата в канцлеры Мартина Шульца сравнялись.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Deutschland Trends Extra, проведенного по заказу общественно-правового телеканала ARD.

Согласно данным, 41% немцев поддержали бы Меркель в случае прямых выборов канцлера, аналогичная поддержка (41%) – у Шульца.

В ходе исследования, которое было проведено 25 января компанией Infratest dimap, были опрошены 1011 граждан ФРГ старше 18 лет.

Выборы в бундестаг состоятся 24 сентября 2017 года. По их итогам будет сформировано правительство и объявлен канцлер (глава правительства).