 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Опрос: Рейтинги Меркель и Шульца в борьбе за пост канцлера сравнялись

    41% немцев поддержали бы Меркель в случае прямых выборов канцлера, аналогичная поддержка – у Шульца

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Рейтинги действующего канцлера Германии Ангелы Меркель и выдвинутого правлением Социал-демократической партии Германии (СДПГ) кандидата в канцлеры Мартина Шульца сравнялись.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Deutschland Trends Extra, проведенного по заказу общественно-правового телеканала ARD.

    Согласно данным, 41% немцев поддержали бы Меркель в случае прямых выборов канцлера, аналогичная поддержка (41%) – у Шульца. 

    В ходе исследования, которое было проведено 25 января компанией Infratest dimap, были опрошены 1011 граждан ФРГ старше 18 лет.

    Выборы в бундестаг состоятся 24 сентября 2017 года. По их итогам будет сформировано правительство и объявлен канцлер (глава правительства).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi