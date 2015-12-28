Опрос: Обама и Клинтон стали самыми уважаемыми людьми в США

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и претендующая на занятие Белого дома после него Хиллари Клинтон вновь стали самыми уважаемыми людьми в США.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом гласят опубликованные в понедельник данные опроса по итогам 2015 года компании Gallup.

Клинтон возглавила "женскую часть" списка в 20-й раз, причем в 14-й раз подряд. По этому показателю в опросе, который проводится с 1948 года, она существенно опережает таких знаменитостей, как Элеонор Рузвельт, Маргарет Тэтчер, Жаклин Кеннеди, мать Тереза и Голда Мейр.

Обама в своей части списка набрал 17 процентов голосов. По 5 процентов на счету папы Римского Франциска и миллиардера Дональда Трампа, претендующего на пост президента США от Республиканской партии.

Опрос проводился со 2 по 6 декабря во всех 50 штатах США. В нем приняли участие 824 американца старше 18 лет.