Опрос: Клинтон опережает Трампа на 3 пункта

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон по популярности опережает своего соперника-республиканца Дональда Трампа на три пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствует общенациональный опрос, проведенный компанией Rasmussen Reports.

Как сообщает издание Hill, которое приводит эти данные, Клинтон поддерживают 43% избирателей, в то время как Трампа - 40%.

Издание отмечает, что в опросах компании Rasmussen Reports рейтинг Трампа всегда выше, чем в опросах других компаний.

Согласно опросу, Клинтон также заручилась поддержкой 82% избирателей-демократов, в то время как Трамп - лишь 74% среди избирателей-республиканцев. При этом среди избирателей, не определившихся с тем, какую партию они поддерживают, Трамп опережает Клинтон на пять пунктов (37% против 32%).

Опрос Rasmussen был проведен с 9 по 10 августа, в нем приняли участие 1 тысяча человек.