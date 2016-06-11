Опрос: Клинтон опережает Трампа на 11%

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон значительно опережает республиканца Дональда Трампа. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса, проведенного компанией Ipsos совместно с агентством Reuters среди потенциальных избирателей на президентских выборах.

В частности, Клинтон готовы поддержать 46% опрошенных, в то время как за Трампа готовы отдать свои голоса 34,8%. Таким образом, рейтинг Клинтон более чем на 11% выше, чем у Трампа. Согласно результатам опроса, 19,2% не поддерживают ни одного из кандидатов.

Погрешность исследования не превышает 3,2%.