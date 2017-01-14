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    Опрос: 82% американцев считают Россию угрозой для США

    Большинство граждан США опасаются России больше, чем Китая и Саудовской Аравии

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Около 82% американцев считают Россию серьезной угрозой для США.

    Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом говорится в опросе, проведенном социологическим центром Ipsos и агентством Reuters.

    Отмечается, что число американцев, видящих в России угрозу, за год выросло на 6%.

    Кроме того, сообщается, что большинство граждан США опасаются России больше, чем Китая и Саудовской Аравии.

    Отметим, что ранее аналитики Национальной разведки США заявили, что риск возникновения межгосударственных конфликтов является наивысшим со времен "холодной войны".

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