Оппозиция Шри-Ланки обсудила формирование нового правительства

Оппозиционные политические партии Шри-Ланки провели в воскресенье переговоры, чтобы договориться о формировании нового правительства после решения президента и премьер-министра уйти в отставку в разгар беспорядков в стране.

Оппозиционные политические партии Шри-Ланки провели в воскресенье переговоры, чтобы договориться о формировании нового правительства после решения президента и премьер-министра уйти в отставку в разгар беспорядков в стране.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, высокопоставленный представитель главной оппозиционной партии "Объединенные народные силы" Ранджит Маддума Бандара заявил, что вместе с другими партиями и парламентариями провели обсуждение по вопросу создания нового правительства, запланированы дополнительные встречи. При этом он не сказал, когда может быть достигнуто соглашение.

Как отмечается в сообщении, в оппозиции исходят из того, что совместными усилиями способны сформировать большинство в парламенте, после чего они потребуют от президента страны Готабаи Раджапаксы сформировать новое правительство, а затем - уйти в отставку.