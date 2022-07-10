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Оппозиция Шри-Ланки обсудила формирование нового правительства

Оппозиция Шри-Ланки обсудила формирование нового правительства Оппозиционные политические партии Шри-Ланки провели в воскресенье переговоры, чтобы договориться о формировании нового правительства после решения президента и премьер-министра уйти в отставку в разгар беспорядков в стране.
Другие страны
10 июля 2022 г. 19:30
Оппозиция Шри-Ланки обсудила формирование нового правительства

Оппозиционные политические партии Шри-Ланки провели в воскресенье переговоры, чтобы договориться о формировании нового правительства после решения президента и премьер-министра уйти в отставку в разгар беспорядков в стране.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, высокопоставленный представитель главной оппозиционной партии "Объединенные народные силы" Ранджит Маддума Бандара заявил, что вместе с другими партиями и парламентариями провели обсуждение по вопросу создания нового правительства, запланированы дополнительные встречи. При этом он не сказал, когда может быть достигнуто соглашение.

Как отмечается в сообщении, в оппозиции исходят из того, что совместными усилиями способны сформировать большинство в парламенте, после чего они потребуют от президента страны Готабаи Раджапаксы сформировать новое правительство, а затем - уйти в отставку.

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Версия на азербайджанском языке Şri-Lankada müxalifət yeni hökumətin qurulmasını müzakirə edib

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