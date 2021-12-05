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Оппозиция Хорватии начала сбор подписей для референдума об отмене ковид-паспортов

Оппозиция Хорватии начала сбор подписей для референдума об отмене ковид-паспортов Оппозиционная в Хорватии партия "Мост" начала сбор подписей граждан в целях организации референдума по вопросу отмены так называемых ковид-паспортов и передачи компетенций о выработке ограничительных мер по борьбе с COVID-19 национальному парламенту.
Другие страны
5 декабря 2021 г. 08:42
Оппозиция Хорватии начала сбор подписей для референдума об отмене ковид-паспортов

Оппозиционная в Хорватии партия "Мост" начала сбор подписей граждан в целях организации референдума по вопросу отмены так называемых ковид-паспортов и передачи компетенций о выработке ограничительных мер по борьбе с COVID-19 национальному парламенту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу национальное телевидение HRT.

По данным телевидения, партия организовала порядка 1,2 тыс мест для сбора подписей граждан по всей стране. Для организации референдума необходимо набрать 370 тыс голосов жителей Хорватии за предстоящие две недели.

"Во время репрессивных мер мы призываем к возвращению к демократии. Достаточно "штабократии" (ограничительные меры разрабатывает и принимает Национальный штаб гражданской защиты)", - отметила член партии "Мост" Мария Селак Распудич.

В качестве альтернативы ковид-паспортам партийные представители рассматривают ПЦР-тестирование и соблюдение действующих ограничительных мер, в том числе касающихся массовых мероприятий, использования защитных масок в помещениях и транспорте.

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Версия на азербайджанском языке Xorvatiyada COVID-19 pasportlarının ləğvi üçün referendum keçirilə bilər

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