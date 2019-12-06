ОПЕК+ согласовал дополнительное сокращение добычи нефти

Страны - участницы сделки ОПЕК + с 1 января 2020 года дополнительно сократят суточную добычу нефти на 503 тыс. баррелей, следует из официального коммюнике, опубликованного ОПЕК.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в том числе обязательства стран ОПЕК по снижению добычи вырастут на 372 тыс. баррелей в сутки, "не ОПЕК" - на 131 тыс. баррелей.

В результате квота России в первом квартале 2020 года достигнет 300 тыс. баррелей в сутки (+70 тыс. баррелей), Саудовской Аравии - 498 тыс. баррелей в сутки (+167 тыс. баррелей). Квота ОАЭ составит 156 тыс. баррелей в сутки, Кувейта - 140 тыс. баррелей, Ирака - 191 тыс. баррелей, Нигерии - 74 тыс. баррелей, Алжира - 44 тыс. баррелей, Казахстана - 57 тыс. баррелей, Мексики - 58 тыс. баррелей, Омана - 34 тыс. баррелей.

У других стран - Конго, Экваториальной Гвинеи, Габона, Азербайджана, Бахрейна, Брунея и Малайзии - квоты выросли незначительно.