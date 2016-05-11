ООН: За последние десять лет число конфликтов в мире выросло в три раза

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В рамках Генеральной Ассамблеи ООН состоялось заседание высокого уровня, посвященное миру и безопасности. Как сообщает Report, выступая перед его участниками, первый заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиассон отметил, что масштабы глобальных проблем в этой сфере зашкаливают: за последние десять лет число гражданских конфликтов в мире выросло в три раза. Сегодня в гуманитарной помощи нуждаются 125 млн. человек.

"Конфликты, с которыми мы сталкиваемся сегодня, не только более серьезны. Они также носят более сложный характер и с трудом поддаются разрешению. На фоне ухудшения глобальной обстановки в области безопасности в прошлом году в ООН приступили к обзору политики в этой области", - заявил первый заместитель Генерального секретаря ООН .

Представитель ООН подчеркнул, что меняющийся характер современных войн требует преобразования миротворческой деятельности ООН. В этой связи по поручению главы ООН Группа по обзору деятельности, как миротворческих, так и политических миссий ООН подготовила доклад с целым рядом рекомендаций. Они касаются укрепления потенциала ООН по предотвращению конфликтов, укрепления потенциала в сфере защиты гражданских лиц.

Он добавил, что проведение реформ требует активного участия стран-членов ООН.