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ООН: Вслед за трехлетней засухой региону Африканского Рога грозят наводнения

ООН: Вслед за трехлетней засухой региону Африканского Рога грозят наводнения Регион Большого Африканского Рога, пострадавший от продлившейся три года засухи, в октябре - декабре может столкнуться с обильными дождями и наводнениями.
Другие страны
24 августа 2023 г. 07:10
ООН: Вслед за трехлетней засухой региону Африканского Рога грозят наводнения

Регион Большого Африканского Рога, пострадавший от продлившейся три года засухи, в октябре - декабре может столкнуться с обильными дождями и наводнениями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким прогнозом выступила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

"Большой Африканский Рог наконец оправился от трехлетней опустошительной засухи, и в предстоящем сезоне прогнозируется количество осадков выше среднего. Хотя это отрадная перспектива, она сопряжена с риском того, что наводнение затронет местные общины и средства к существованию", - говорится в сообщении ВМО.

В сезон дождей, с октября по декабрь, метеорологи прогнозируют более высокую, чем обычно, вероятность обильных осадков. С вероятностью 80% ожидаются более сильные дожди на юге Эфиопии, востоке Кении и юге Сомали. Вместе с тем в изолированных районах юго-запада Уганды и юго-запада Южного Судана, "вероятно, условия будут более засушливыми, чем обычно", сказано в сообщении.

В организации рекомендовали странам региона принять "все необходимые меры для спасения жизней и средств к существованию" в случае, если ливни вызовут оползни и обрушение зданий, как это было в 2015-2016 годах.

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