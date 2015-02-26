ООН: В Украине сложилась критическая ситуация

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В Украине сохраняется критическая ситуация. Огромное число людей нуждается в продовольственной помощи, а внутренне перемещенным лицам необходима крыша над головой. Как сообщает Report, об этом, отвечая на вопросы журналистов о развитии ситуации в Украине, заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.



«Еще год назад страна не нуждалась в какой бы то ни было в гуманитарной помощи. Сегодня гуманитарные потребности огромны: людям нужно продовольствие, в помощи нуждаются перемещенные лица. Украина переживает настоящий кризис», - подчеркнул Дюжаррик.



Он добавил, что все стороны, поддержавшие «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», должны выполнить свои обязательства. «Они должны прекратить боевые действия. Это даст возможность людям в Украине вернуться к некоему подобию нормальной жизни, а сторонам наладить политический диалог», - сказал пресс-секретарь.