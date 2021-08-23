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ЮНИСЕФ: В Йемене каждые 10 минут умирает ребенок

ЮНИСЕФ: В Йемене каждые 10 минут умирает ребенок Этих смертей можно было бы избежать
Другие страны
23 августа 2021 г. 21:12
ЮНИСЕФ: В Йемене каждые 10 минут умирает ребенок

В Йемене каждые 10 минут умирает ребенок, смерти которого можно было бы избежать.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор.

По ее словам, в этом году 1,6 млн детей были вынуждены покинуть места жительства из-за насилия.

"Сегодня в Йемене почти 21 млн человек, в том числе 11,3 млн детей нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы выжить. 2,3 млн детей недоедают и около 400 тыс. в возрасте до 5 лет страдают от острого недоедания – им грозит неминуемая смерть", - сказала Фор на заседании Совета безопасности ООН.

Она отметила, что более чем у 10 млн детей и примерно у 5 млн женщин нет подобающего доступа к медицинским услугам.

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Версия на азербайджанском языке YUNİSEF-in icraçı direktoru: “Yəməndə hər 10 dəqiqədə bir uşaq ölür”

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