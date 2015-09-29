ООН увеличит количество миротворцев

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Более 50 стран обязались дополнительно предоставить ООН 40 тыс. военнослужащих для участия в миротворческой деятельности ООН, cообщает Report со ссылкой на France-Presse.

Президент США Барак Обама в рамках саммита по миротворчеству, который состоялся накануне в Нью-Йорке, подчеркнул, что не все проблемы можно решить подобным образом, но эта система остается одним из важнейших инструментов для решения вооруженных конфликтов.

На данный момент в работе миротворческой миссии ООН участвуют более 125 тыс. военных из 124 стран.