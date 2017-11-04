ООН сообщила о более 25 убитых в результате авиаударов по городу Маядин в Сирии

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Более 25 человек, включая женщин и детей, погибли в результате авиаударов по городу Маядин и его окрестностям в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в четверг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, гуманитарные агентства ООН "глубоко обеспокоены последствиями продолжающихся столкновений в провинции Дейр-эз-Зор", о полном освобождении которой от банд террористов ИГИЛ объявили в четверг сирийские власти.

"Вчера авиаудары по Маядину и окрестностям убили свыше 25 человек и привели к ранениям многих других. Многие из них - женщины и дети", - сказал Дюжаррик.

Он сообщил, что с августа из-за боевых действий Дейр-эз-Зор покинули более 350 тыс. жителей. Гуманитарная ситуация в этом регионе остается серьезной, ООН регулярно доставляет туда гумпомощь. По словам представителя генсека, в последний раз гуманитарный конвой был доставлен в провинцию 30 октября.

Как заявил Дюжаррик, ООН призывает стороны конфликта в Сирии "принять всевозможные меры для защиты населения", а также содействовать безопасной и бесперебойной доставке гуманитарной помощи всем нуждающимся жителям страны.