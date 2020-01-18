ООН призвала не делать из нефтяных объектов в Ливии зоны конфликта

Миссия ООН по поддержке Ливии в очередной раз призвала не превращать нефтяные объекты в места противостояний, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Миссия в очередной раз отмечает важность сохранения национальных нефтяных объектов", - сообщается в опубликованном заявлении миссии ООН, где выражается обеспокоенность в связи с тем, что происходит на фоне приостановки работ по добыче в Ливии.

Согласно заявлению, ООН предупреждает о негативных последствиях в первую очередь для ливийского народа, который полностью зависит от добычи нефти "в связи с чем препятствие работы нефтяных объектов катастрофически скажется на экономическом и финансовом положении".

Ранее сообщалось, что на востоке Ливии закрываются нефтяные терминалы.