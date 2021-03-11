ООН призвал к освобождению задержанных и отказу от насилия в Мьянме

Совет Безопасности ООН призвал нынешние военные власти Мьянмы отказаться от насилия в отношении мирных протестующих, освободить всех, кто был задержан без достаточных оснований

Совет Безопасности ООН призвал нынешние военные власти Мьянмы отказаться от насилия в отношении мирных протестующих, освободить всех, кто был задержан без достаточных оснований, а также перейти к конструктивному диалогу по передаче власти гражданскому правительству в интересах народа страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совбеза по ситуации в Мьянме.

"Совет Безопасности резко осуждает насилие в отношении мирных протестующих, в том числе против женщин, молодежи и детей, призывает к освобождению всех незаконно задержанных. Совет призывает военных проявлять максимальную сдержанность и подчеркивает, что пристально наблюдает за ситуацией", - говорится в тексте заявления, распространенного для прессы.

Помимо этого, члены Совбеза вновь призвали к передаче власти гражданскому правительству.

Также в Совбезе отметили работу спецпосланника генерального секретаря всемирной организации Кристин Шранер Бургенер и поддержали ее усилия "по поиску диалога со всеми сторонами в Мьянме и по скорейшему совершения визита" в страну.