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ООН призвал к освобождению задержанных и отказу от насилия в Мьянме

ООН призвал к освобождению задержанных и отказу от насилия в Мьянме Совет Безопасности ООН призвал нынешние военные власти Мьянмы отказаться от насилия в отношении мирных протестующих, освободить всех, кто был задержан без достаточных оснований
Другие страны
11 марта 2021 г. 06:52
ООН призвал к освобождению задержанных и отказу от насилия в Мьянме

Совет Безопасности ООН призвал нынешние военные власти Мьянмы отказаться от насилия в отношении мирных протестующих, освободить всех, кто был задержан без достаточных оснований, а также перейти к конструктивному диалогу по передаче власти гражданскому правительству в интересах народа страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совбеза по ситуации в Мьянме.

"Совет Безопасности резко осуждает насилие в отношении мирных протестующих, в том числе против женщин, молодежи и детей, призывает к освобождению всех незаконно задержанных. Совет призывает военных проявлять максимальную сдержанность и подчеркивает, что пристально наблюдает за ситуацией", - говорится в тексте заявления, распространенного для прессы.

Помимо этого, члены Совбеза вновь призвали к передаче власти гражданскому правительству.

Также в Совбезе отметили работу спецпосланника генерального секретаря всемирной организации Кристин Шранер Бургенер и поддержали ее усилия "по поиску диалога со всеми сторонами в Мьянме и по скорейшему совершения визита" в страну.

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Версия на азербайджанском языке BMT Myanmada saxlanılanları azad etməyə və zorakılıqdan imtinaya çağırdı

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