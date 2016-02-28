ООН подтвердила сокращение уровня насилия в Сирии в первый день перемирия

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев отразили атаки банд террористов из группировки "ИГИЛ" на подступах к городу Сальмия в центральной провинции Хама (220 км от Дамаска), информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Как передало информационное агентство САНА, правительственные силы уничтожили 35 боевиков и вывели из строя 4 единицы бронетехники, несколько внедорожников с пулеметами и минометные установки противника.

В районе Эль-Муфкар (в 1 км от Сальмии) террористы пытались подогнать к армейскому блокпосту заминированный автомобиль, но были вовремя замечены. Сирийские военнослужащие успели подбить эту машину с заложенной в ней тонной взрывчатки. Тем не менее, жертвами вооруженных вылазок под Сальмией стали шесть человек, десятки получили ранения.

В Дейр-эз-Зоре на Евфрате банды ИГИЛ напали на пригород Эль-Джура. Там при обстреле погибли трое детей и еще 18 человек получили ранения.

Сообщения о пострадавших поступили из Алеппо, где боевики "Джебхат ан-Нусры" подвергли минометным обстрелам мирные кварталы Сулеймания, Дждейда, Аркуб, Майдан и Теляль, которые находятся под защитой сирийской армии.

В первый день перемирия в Сирии все внимание было приковано к ситуации на восточном фронте, где опасно контратакуют банды ИГИЛ.