ООН: почти 7 тысяч человек погибли в ходе конфликта на Украине

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Почти семь тысяч человек погибли, более 17 тысяч пострадали за 15 месяцев вооруженного конфликта на Украине, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Сесиль Пуйи.

"С середины апреля 2014 года по 27 июля 2015 года погибли по крайней мере 6832 человека (гражданских и военных) и по меньшей мере 17087 человек были ранены в зоне конфликта на востоке Украины", — сказала она.

Эти цифры включают в себя также 298 жертв катастрофы малайзийского Boeing.

Представитель УВКПЧ ООН подчеркнула, что все подсчеты являются примерными и основываются на данных, полученных Мониторинговой миссией ООН по правам человека на Украине и Всемирной организацией здравоохранения.

"Эти данные неполные из-за пробелов в определенных географических районах и временных периодах, а также из-за в целом неполноценной отчетности. ММПЧ ООН и ВОЗ полагают, что реальное количество жертв выше", — добавила Пуйи.

По ее словам, рост количества жертв конфликта на Украине в определенные временные отрезки также не обязательно означает, что люди погибли именно в это время, но может свидетельствовать о дате регистрации смерти.