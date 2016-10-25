ООН: Международное сообщество недостаточно эффективно оказывает помощь вынужденным переселенцам в мире

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Международное сообщество недостаточно эффективно оказывает помощь 60 млн внутренних переселенцев в мире – 40 млн из них бежали, спасаясь от вооруженных конфликтов, еще 25 млн были вынуждены покинуть свои дома в результате природных катаклизмов. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, об этом заявила заместитель координатора чрезвычайной помощи Кан Гюн Ва, выступая в штаб-квартире ООН.

По ее словам, проблему следует рассматривать как долгосрочную задачу в области социально-экономического развития.

Представительница ООН сообщила о том, что в следующем году эксперты Управления по координации гуманитарных вопросов приступят к изучению успешного опыта по интеграции внутренних переселенцев в разных странах мира.