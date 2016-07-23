ООН назвала число иностранных боевиков, примкнувших к террористическим организациям в мире

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В этом году только за месяц Рамазан группировка "Исламское государство" (ИГ) смогла осуществить минимум 393 нападения в 16-ти странах. Большинство из них произошли в Ираке и Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, об этом заявил глава исполнительного директората антитеррористического комитета ООН Жан-Поль Лаборде.

"На сегодняшний день в составе той или иной террористической организации действуют около 30 тыс. иностранных боевиков из около 100 стран мира. Терроризм является глобальной угрозой, требующей всеобъемлющего и объединенного ответа", - заявил Лаборде.

Как отметил Лаборде, "нет никаких сомнений, что угроза терроризма остается постоянной и, к сожалению, реальной". Он подчеркнул, что в одиночку страны не способны бороться с ней.