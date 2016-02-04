ООН надеется собрать 9 млрд. долларов на лондонской конференции по оказанию помощи Сирии

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ ООН призвала сегодня участников открывающейся 4 февраля в Лондоне международной конференции по оказанию помощи Сирии и странам региона выделить 9 млрд. долларов на гуманитарные операции, несмотря на сложную экономическую ситуацию в ряде стран.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря Фархан Хак.

"Мы призываем выделить 9 млрд. долларов. Мы знаем, что это много. Мы понимаем, в каких финансовых условиях находятся члены нашей организации, но в то же время нужды очень велики", - сказал он.

По словам Хака, международное сообщество должно всерьез взяться за решение "множества различных проблем", которые связаны с конфликтом в Сирии, в том числе миграционного кризиса и бедственного положения соседних стран.

Он подчеркнул, что страны должны посвятить себя работе в двух направлениях.

"Во-первых, нам нужно убедиться, что гуманитарные усилия полностью финансируются. Но при этом там также необходимо добиваться урегулирования самого конфликта. Мы работаем по этим двум направлениям, для этого завтра состоится конференция в Лондоне и проходят переговоры в Женеве. Нам нужно добиться прогресса по обоим направлениям", - указал Хак.

По оценкам ООН, на оказание помощи жителям Сирии, беженцам из страны и принимающим их общинам в 2016 году понадобится не менее 8,4 млрд. долларов. На сегодняшний день во всемирную организацию поступили только 3,4 млрд. долларов из запрошенных средств.