ООН начала третью операцию по эвакуации граждан из Мариуполя

Третья по счету операция под эгидой ООН по эвакуации гражданского населения из Мариуполя началась в четверг.
Как передает Report, об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
"Третья операция с целью эвакуации гражданского населения началась сегодня утром", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.
Гриффитс также поблагодарил российские и украинские власти за "конструктивное и важное сотрудничество, позволяющее воплощать операцию по эвакуации в жизнь".