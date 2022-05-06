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ООН начала третью операцию по эвакуации граждан из Мариуполя

ООН начала третью операцию по эвакуации граждан из Мариуполя Третья по счету операция под эгидой ООН по эвакуации гражданского населения из Мариуполя началась в четверг.
Другие страны
6 мая 2022 г. 00:36
ООН начала третью операцию по эвакуации граждан из Мариуполя

Третья по счету операция под эгидой ООН по эвакуации гражданского населения из Мариуполя началась в четверг.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Третья операция с целью эвакуации гражданского населения началась сегодня утром", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Гриффитс также поблагодарил российские и украинские власти за "конструктивное и важное сотрудничество, позволяющее воплощать операцию по эвакуации в жизнь".

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