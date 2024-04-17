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ООН: Индия заняла первое место в мире по численности населения

ООН: Индия заняла первое место в мире по численности населения Индия стала мировым лидером по численности населения, которое на данный момент составляет 1,442 млрд человек.
Другие страны
17 апреля 2024 г. 21:19
ООН: Индия заняла первое место в мире по численности населения

Индия стала мировым лидером по численности населения, которое на данный момент составляет 1,442 млрд человек.

Как передает Report, такие данные приводит в своем докладе Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA).

Согласно оценке фонда, повышение демографии в Индии связано с улучшением социально-экономической обстановки в стране и снижением уровня летальных исходов матерей при рождении детей (2020 год - 8%, 1990 год - 26%). Довольно большую часть населения составляет молодежь в возрасте от 10 до 24 лет (26%). Среднестатистическая продолжительность жизни мужчин оценивается в 71 год, женщин - 74 года.

Второе место рейтинга занял Китай с результатом в 1,425 млрд человек. Согласно расчетам организации, население КНР достигло пика в 1,426 млрд человек в 2022 году и стало медленно падать.

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