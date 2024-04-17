ООН: Индия заняла первое место в мире по численности населения

Индия стала мировым лидером по численности населения, которое на данный момент составляет 1,442 млрд человек.

Индия стала мировым лидером по численности населения, которое на данный момент составляет 1,442 млрд человек.

Как передает Report, такие данные приводит в своем докладе Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA).

Согласно оценке фонда, повышение демографии в Индии связано с улучшением социально-экономической обстановки в стране и снижением уровня летальных исходов матерей при рождении детей (2020 год - 8%, 1990 год - 26%). Довольно большую часть населения составляет молодежь в возрасте от 10 до 24 лет (26%). Среднестатистическая продолжительность жизни мужчин оценивается в 71 год, женщин - 74 года.

Второе место рейтинга занял Китай с результатом в 1,425 млрд человек. Согласно расчетам организации, население КНР достигло пика в 1,426 млрд человек в 2022 году и стало медленно падать.