Президент Франции обсудит с Трампом Украину, Сирию, Ирак и борьбу с терроризмом

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд намерен обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом ситуацию на Украине, в Сирии, Ираке, борьбу с терроризмом и другие вопросы.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, на следующий день после президентских выборов в США Олланд написал письмо Трампу, предложив ему как можно быстрее начать диалог в свете общих интересов.

"Какой будет наша позиция по борьбе с терроризмом? Что мы будем делать для безопасности Европы? Какой будет наша позиция относительно Украины, по которой мы с канцлером Германии Ангелой Меркель вместе пытаемся найти решение из кризиса? Что мы будем делать по ситуации в Сирии и Ираке? Как мы будем вести операции? Все эти вопросы должны быть поставлены", - сказал Олланд в интервью телеканалу France 2.

По его словам, Дональд Трамп приступит к исполнению обязанностей в январе 2017 года: "Мой долг - сделать так, чтобы у нас были самые лучшие отношения с Соединенными Штатами, но на основе откровенности и полной ясности".

Предположительно, телефонный разговор между Олландом и Трампом состоится этой ночью.