Около половины американцев считают, что секретные документы хранились у Байдена умышленно

По данным исследования компании Redfield & Wilton Strategies, около половины американцев считают, что секретные документы, обнаруженные в доме и бывшем офисе президента США Джо Байдена, хранились там умышленно.
Как передает
В публикации отмечается, что 43% граждан США считают, что Байден и/или его сотрудники, "возможно, умышленно хранили" засекреченные документы. Порядка 34% предполагают, что документы хранились, "возможно, по ошибке", еще 23% опрошенных затруднились с ответом.
По мнению 42% респондентов, тема с обнаруженными у президента США секретными документами «раздута».
65% всех опрошенных высказались за обыски со стороны ФБР на всех объектах недвижимости Байдена.