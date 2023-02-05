Около половины американцев считают, что секретные документы хранились у Байдена умышленно

По данным исследования компании Redfield Wilton Strategies, около половины американцев считают, что секретные документы, обнаруженные в доме и бывшем офисе президента США Джо Байдена, хранились там умышленно.

По данным исследования компании Redfield & Wilton Strategies, около половины американцев считают, что секретные документы, обнаруженные в доме и бывшем офисе президента США Джо Байдена, хранились там умышленно.

Как передает Report , об этом сообщает Newsweek.

В публикации отмечается, что 43% граждан США считают, что Байден и/или его сотрудники, "возможно, умышленно хранили" засекреченные документы. Порядка 34% предполагают, что документы хранились, "возможно, по ошибке", еще 23% опрошенных затруднились с ответом.

По мнению 42% респондентов, тема с обнаруженными у президента США секретными документами «раздута».

65% всех опрошенных высказались за обыски со стороны ФБР на всех объектах недвижимости Байдена.