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Около половины американцев считают, что секретные документы хранились у Байдена умышленно

Около половины американцев считают, что секретные документы хранились у Байдена умышленно По данным исследования компании Redfield Wilton Strategies, около половины американцев считают, что секретные документы, обнаруженные в доме и бывшем офисе президента США Джо Байдена, хранились там умышленно.
Другие страны
5 февраля 2023 г. 16:21
Около половины американцев считают, что секретные документы хранились у Байдена умышленно
Джозеф Байден

По данным исследования компании Redfield & Wilton Strategies, около половины американцев считают, что секретные документы, обнаруженные в доме и бывшем офисе президента США Джо Байдена, хранились там умышленно.

Как передает Report, об этом сообщает Newsweek.

В публикации отмечается, что 43% граждан США считают, что Байден и/или его сотрудники, "возможно, умышленно хранили" засекреченные документы. Порядка 34% предполагают, что документы хранились, "возможно, по ошибке", еще 23% опрошенных затруднились с ответом.

По мнению 42% респондентов, тема с обнаруженными у президента США секретными документами «раздута».

65% всех опрошенных высказались за обыски со стороны ФБР на всех объектах недвижимости Байдена.

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Версия на азербайджанском языке Sorğu: Amerikalıların çoxu Baydenin evində gizli sənədlərin qəsdən saxlanıldığına inanır

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