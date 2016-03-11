Около 50 тыс. иностранцев будут депортированы из Германии

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Число иностранцев, которые находятся в Германии без соответствующего разрешения и должны быть депортированы в ближайшее время, составляет 49,4 тыс. человек. Как передает Report, об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении доклад министерства внутренних дел ФРГ.

При этом в текущем году были одобрены около 162,1 тыс. заявок на получение статуса беженца. 40% из иностранцев в новом статусе - выходцы из Сирии, 20% - из Афганистана.

В 2015 году в ФРГ прибыли 1,1 млн. мигрантов, запросивших убежища.





