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Си Цзиньпин заявил о необходимости придерживаться партнерства с ЕС

Си Цзиньпин заявил о необходимости придерживаться партнерства с ЕС Китай надеется на развитие партнерских стратегических отношений с Евросоюзом.
Другие страны
6 мая 2024 г. 13:55
Си Цзиньпин заявил о необходимости придерживаться партнерства с ЕС

Китай надеется на развитие партнерских стратегических отношений с Евросоюзом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Китай всегда рассматривал отношения КНР и ЕС со стратегической и долгосрочной точки зрения, - приводит его слова Центральное телевидение Китая. - Мы надеемся, что отношения между Китаем и Францией, а также между Китаем и ЕС будут <…> развиваться сообща".

По его словам, Китай и ЕС, "будучи двумя важными силами в мире, должны придерживаться партнерства, упорствовать в диалоге и сотрудничестве, углублять стратегическое общение".

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Версия на английском языке Xi Jinping says necessary to adhere to partnership with EU

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