Бельгия предложила Совету ЕС ввести санкции против Израиля

Бельгия, которая до конца июня является председателем Совета ЕС, предложила ввести торговые санкции против Израиля.

Бельгия, которая до конца июня является председателем Совета ЕС, предложила ввести торговые санкции против Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо в интервью газете Le Soir.

"Правительство Бельгии несколько недель назад приняло решение о необходимости ввести торговые санкции против Израиля. <...> Но если Бельгия сама введет эти санкции, то просто изменятся торговые маршруты. Поэтому мы уже несколько недель обсуждаем с другими европейскими странами то, как можно решить эту проблему, не говоря об этом вслух", - заявил он.

По мнению Де Кроо, ЕС может использовать как предлог для санкций невыполнение Израилем пункта соглашения об ассоциации с ЕС о соблюдении прав человека.

По его словам, Бельгия попросила главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля "изучить эту возможность".