Бельгия выделила средства на стимулирование военной промышленности

Бельгия выделила 8 млрд евро на стимулирование своей военной промышленности и исследований военных технологий.

Бельгия выделила 8 млрд евро на стимулирование своей военной промышленности и исследований военных технологий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр обороны страны Людивин Дедондер, выступая на форуме военной промышленности ЕС-Украина.

"Бельгия впервые выделила бюджет в 8 млрд евро, чтобы стимулировать исследования и производства в секторе обороны и безопасности. Задача ставится, чтобы этот сектор повысил объем исследований, уровень компетенции персонала и перезапустил промышленное производство", - заявила она.