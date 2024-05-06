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Совет по конкуренции Турции оштрафовал Meta на более 10,4 млн долларов

Совет по конкуренции Турции оштрафовал Meta на более 10,4 млн долларов Совет по конкуренции наложил административный штраф на американскую корпорацию Meta в размере 335,7 млн турецких лир (более 10,4 млн долларов).
Другие страны
6 мая 2024 г. 16:19
Совет по конкуренции Турции оштрафовал Meta на более 10,4 млн долларов

Совет по конкуренции наложил административный штраф на американскую корпорацию Meta в размере 335,7 млн турецких лир (более 10,4 млн долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, после принятия Meta решения о прекращении работы сервиса Threads в Турции, Совет по конкуренции снял наложенный в марте ежедневный штраф в размере 4,8 млн лир (около 148 тыс. долларов).

Однако регулятор также наложил на компанию административный штраф в размере 335 млн 730 тыс. лир.

Ежедневный штраф на Meta был наложен в марте по обвинению в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Предметом разбирательства стало объединение аккаунтов в соцсетях Instagram и Threads. Согласно политике компании, пользователям необходимо было иметь учетную запись Instagram для входа в приложение Threads, кроме того, пользователи, которые хотят удалить свою учетную запись в Threads, вынуждены удалить и в Instagram.

"В ходе предварительного расследования выяснилось, что в рамках политики объединения Meta данные, собранные из учетных записей Instagram, могут быть перенесены в учетные записи Threads, а данные, собранные через Threads, могут использоваться для предоставления, персонализации и улучшения других продуктов Meta", - сообщили в регуляторе.

В совете заявили, что такая ситуация нанесет ущерб для здорового развития конкуренции в этом секторе. Компанию обязали выплачивать ежедневный штраф до тех пор, пока не будут обеспечено соблюдение турецкого законодательства.

В ответ на это Meta объявила о временном прекращении работы сервиса Threads в Турции с 29 апреля. Отмечалось, что профили турецких пользователей будут деактивированы, но они смогут скачать данные и удалить профиль в любое время.

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Версия на английском языке Türkiye’s Competition Council fines Meta over $10.4M

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