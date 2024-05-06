Совет по конкуренции Турции оштрафовал Meta на более 10,4 млн долларов

Совет по конкуренции наложил административный штраф на американскую корпорацию Meta в размере 335,7 млн турецких лир (более 10,4 млн долларов).

Совет по конкуренции наложил административный штраф на американскую корпорацию Meta в размере 335,7 млн турецких лир (более 10,4 млн долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, после принятия Meta решения о прекращении работы сервиса Threads в Турции, Совет по конкуренции снял наложенный в марте ежедневный штраф в размере 4,8 млн лир (около 148 тыс. долларов).

Однако регулятор также наложил на компанию административный штраф в размере 335 млн 730 тыс. лир.

Ежедневный штраф на Meta был наложен в марте по обвинению в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Предметом разбирательства стало объединение аккаунтов в соцсетях Instagram и Threads. Согласно политике компании, пользователям необходимо было иметь учетную запись Instagram для входа в приложение Threads, кроме того, пользователи, которые хотят удалить свою учетную запись в Threads, вынуждены удалить и в Instagram.

"В ходе предварительного расследования выяснилось, что в рамках политики объединения Meta данные, собранные из учетных записей Instagram, могут быть перенесены в учетные записи Threads, а данные, собранные через Threads, могут использоваться для предоставления, персонализации и улучшения других продуктов Meta", - сообщили в регуляторе.

В совете заявили, что такая ситуация нанесет ущерб для здорового развития конкуренции в этом секторе. Компанию обязали выплачивать ежедневный штраф до тех пор, пока не будут обеспечено соблюдение турецкого законодательства.

В ответ на это Meta объявила о временном прекращении работы сервиса Threads в Турции с 29 апреля. Отмечалось, что профили турецких пользователей будут деактивированы, но они смогут скачать данные и удалить профиль в любое время.