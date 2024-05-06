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Бельгия будет поставлять Украине боеприпасы для ПВО за счет российских активов

Бельгия будет поставлять Украине боеприпасы для ПВО за счет российских активов Власти Бельгии решили присоединиться к инициативе Германии по обеспечению Киева средствами ПВО.
Другие страны
6 мая 2024 г. 14:08
Бельгия будет поставлять Украине боеприпасы для ПВО за счет российских активов

Власти Бельгии решили присоединиться к инициативе Германии по обеспечению Киева средствами ПВО.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила глава Минобороны королевства Людивин Дедондер в рамках форума по оборонной промышленности ЕС-Украина в Брюсселе.

"Мы решили использовать доходы от замороженных активов РФ для оказания помощи Украине. На сегодняшний день пакет только военной помощи Бельгии Украине составляет 1,2 млрд евро. Мы приняли решение об участии в германской инициативе по обеспечению Украины средствами ПВО, в частности, через поставки боеприпасов с наших складов для противовоздушной обороны", - сказала министр.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны королевства Людивин Дедондер заявили о том, что планируется направить в Украину самолеты F-16, системы ПВО и ракеты "как можно скорее" до конца 2024 года.

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