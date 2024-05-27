Вице-президент: Венесуэльцы в национальном единстве готовы биться за светлое будущее страны

Венесуэльцы в национальном единстве готовы биться за свою страну и обеспечить себе светлое будущее.

Венесуэльцы в национальном единстве готовы биться за свою страну и обеспечить себе светлое будущее.

Как сообщает Report, об этом вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сказала в ходе онлайн пресс-конференции, посвященной выборам в стране.

“Никто не давал нам независимости, мы боролись, сражались за нее. И мы пошли на то, чтобы заложить наш краеугольный камень независимости перед лицом колониальных держав того времени. Но более 200 лет спустя Венесуэла вновь находится в том же геополитическом конфликте”, - подчеркнула она.

Президентские выборы в Венесуэле состоятся 28 июля.

Николас Мадуро в третий раз выдвигает свою кандидатуру на пост президента этой страны. Конституция Венесуэлы не устанавливает ограничений на количество переизбраний президента и других выборных должностей.