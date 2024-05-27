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Все страны Евросоюза возобновили финансирование БАПОР в поддержку палестинских беженцев

Все страны Евросоюза возобновили финансирование БАПОР в поддержку палестинских беженцев Все страны ЕС полностью возобновили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Другие страны
27 мая 2024 г. 20:50
Все страны Евросоюза возобновили финансирование БАПОР в поддержку палестинских беженцев

Все страны ЕС полностью возобновили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

Боррель отметил, что главы МИД ЕС потребовали от Израиля "перестать блокировать работу БАПОР и финансовые ресурсы палестинской администрации".

"Все страны ЕС полностью возобновили финансирование БАПОР, позднее на этой неделе Еврокомиссия переведет новый транш этой организации", - заявил он.

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