Toyota собирается отказаться от спонсирования Олимпийских игр

Японский автопроизводитель Toyota собирается прекратить спонсирование Олимпийских игр после летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Японский автопроизводитель Toyota собирается прекратить спонсирование Олимпийских игр после летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Как передает Report, первым об этом написало японское агентство Kyodo со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

По его данным, причина этого - неэффективное, по мнению руководства Toyota, расходование средств Международным олимпийским комитетом (МОК) на "поддержку спортсменов и продвижение спорта".

Toyota договорилась с МОК о спонсировании соревнований в 2015 году. Тогда сообщалось, что это крупнейший спонсорский контракт на 835 млн. долларов США. Он предусматривал спонсирование четырех Олимпийских игр с зимней Олимпиады в Пхёнчхане в 2018 году до летней Олимпиады в Париже в текущем году. По данным источников, теперь Toyota не собирается продлевать этот контракт.

В компании отказались от комментариев.