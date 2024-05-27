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На Фарерах рыбоводы из-за инфекции должны уничтожить 1 млн лососей

На Фарерах рыбоводы из-за инфекции должны уничтожить 1 млн лососей Рыбоводы хозяйства Bakkafrost на Фарерских островах должны уничтожить миллион особей лосося из-за обнаруженного вируса инфекционной анемии лососевых (ИАЛ).
Другие страны
27 мая 2024 г. 20:10
На Фарерах рыбоводы из-за инфекции должны уничтожить 1 млн лососей

Рыбоводы хозяйства Bakkafrost на Фарерских островах должны уничтожить миллион особей лосося из-за обнаруженного вируса инфекционной анемии лососевых (ИАЛ).

Как передает Report, об этом сообщает агентство ТТ.

Избавиться от зараженной рыбы они должны в течение двух месяцев - так предписано местным законом.

Средний вес таких рыб составляет 2,6 кг, в то время как обыкновенно их вылавливают, когда они достигают 4-6 кг. Это означает сокращение объема продукции приблизительно на 2-3 тыс. тонн. Новость уже вызвала падение акций компании на бирже Осло.

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