На Фарерах рыбоводы из-за инфекции должны уничтожить 1 млн лососей

Рыбоводы хозяйства Bakkafrost на Фарерских островах должны уничтожить миллион особей лосося из-за обнаруженного вируса инфекционной анемии лососевых (ИАЛ).

Рыбоводы хозяйства Bakkafrost на Фарерских островах должны уничтожить миллион особей лосося из-за обнаруженного вируса инфекционной анемии лососевых (ИАЛ).

Как передает Report, об этом сообщает агентство ТТ.

Избавиться от зараженной рыбы они должны в течение двух месяцев - так предписано местным законом.

Средний вес таких рыб составляет 2,6 кг, в то время как обыкновенно их вылавливают, когда они достигают 4-6 кг. Это означает сокращение объема продукции приблизительно на 2-3 тыс. тонн. Новость уже вызвала падение акций компании на бирже Осло.